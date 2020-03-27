Игрок «МЮ» пожертвовал €300 тысяч на борьбу с коронавирусом

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Игрок английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пожертвовал €300 тысяч на борьбу с коронавирусом, сообщает Evening Standard.

Футболист сделал анонимное пожертвование мадридским властям.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо рассказал об этом в своем Twitter, поблагодарив испанского вратаря.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.



Ранее президент Футбольного союза Сербии вылечился от коронавируса.