Игрок «МЮ» пожертвовал €300 тысяч на борьбу с коронавирусом
Игрок английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пожертвовал €300 тысяч на борьбу с коронавирусом, сообщает Evening Standard.
Футболист сделал анонимное пожертвование мадридским властям.
Председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо рассказал об этом в своем Twitter, поблагодарив испанского вратаря.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.
Ранее президент Футбольного союза Сербии вылечился от коронавируса.