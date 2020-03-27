Экс-игрок «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

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Бывший футболист «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев, сообщает talkSPORT.

По информации источника, футболист, которому 22 года, в состоянии употреблять пищу и сидеть в инвалидном кресле.

Инцидент, который повлек за собой кому у игрока, произошел по ходу предсезонной игры с «Вердером» 8 июля 2017 года. У Нури началась аритмия, он потерял сознание и был в срочном порядке доставлен в госпиталь.

Ранее сообщалось, что форвард «Торпедо» высказался о наставнике команды Игнашевиче.