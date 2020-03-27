Жена Малкина обеспокоена недостаточностью мер по борьбе с коронавирусом
Жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова выразила обеспокоенность недостаточностью мер по борьбе с коронавирусом в России, передает Sport24.
Телеведущая рассказала о разговоре с подругой, которая живет в Москве, и отметила, что немногие осознали всю серьзеность сложившейся ситуации. Она отметила, что сильно волнуется за своих родных и друзей.
«В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах. Антисептики используются не везде, многие сотрудники без защитных масок», — поделилась она.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Колорадо» заражен коронавирусом.