Жена Малкина обеспокоена недостаточностью мер по борьбе с коронавирусом

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Жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова выразила обеспокоенность недостаточностью мер по борьбе с коронавирусом в России, передает Sport24.

Телеведущая рассказала о разговоре с подругой, которая живет в Москве, и отметила, что немногие осознали всю серьзеность сложившейся ситуации. Она отметила, что сильно волнуется за своих родных и друзей.

«В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах. Антисептики используются не везде, многие сотрудники без защитных масок», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Колорадо» заражен коронавирусом.