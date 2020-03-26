Бритни Спирс «превзошла» рекорд Усейна Болта на стометровке

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Американская певица Бритни Спирс заявила, что пробежала 100-метровую дистанцию менее, чем за шесть сек.

На странице в Instagram она опубликовала снимок экрана телефона, на котором секундомер остановился на отметке в 5,97 сек. Певица отметила, что обычно пробегает 100 метров за шесть или семь секунд.

Некоторые подписчики скептически отнеслись к такому результату Спирс, однако были и те, кто поддержал 38-летнюю певицу.

Официальный рекорд на этой дистанции был установлен в 2009 году представителем Ямайки Усейном Болтом (9,58). Лучшее достижение на стометровке среди женщин установила Флоренс Гриффит-Джойнер в 1988 году (10,49).

Ранее американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о своем отношении к программе, поставленной под музыку Бритни Спирс.