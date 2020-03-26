Губерниев поддержал находящегося в реанимации Лещенко
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поддержал певца Льва Лещенко.
В настоящее время артист находится в реанимации, а его состояние оценивается как крайне тяжелое. По информации СМИ, Лещенко заразился коронавирусом.
«Валерьяныч, держись, родимый! Держись!» — написал Губрниев в Telegram-канале.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 22 тысяч человек, 117 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 488 тыс. В России зафиксировали 840 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет вылечился от коронавируса.