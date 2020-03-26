В МОК назвали ориентировочные даты проведения Олимпиады в 2021 году

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Руководитель координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению Олимпийских игр — 2020 Джон Коутс прокомментировал ситуацию с переносом соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19. По его словам, Игры должны состояться в период с июля по август следующего года. Об этом сообщает Sport24.

«Олимпийские игры следует провести в период между Уимблдоном в начале июля и US Open в начале сентября», — сказал Коутс в интервью японской газете Yomiuri, отметив, что точная дата проведения соревнований должна быть определена в течение ближайших четырех недель.

Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии COVID-19 МОК совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта приняли решение перенести Игры на 2021 год. Точные даты при этом комитет не назвал.