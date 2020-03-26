Российская лыжница готовится к смене гражданства

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Российская лыжница Виктория Калинина намерена продолжить свою спортивную карьеру под другим национальным флагом. Как сообщает «Прессбол», 26-летняя россиянка готовится сменить гражданство и выступать за команду Белоруссии.

По данным источника, Калинина уже находится на просмотре в белорусской сборной. Если тренерский штаб команды будет удовлетворен показателями россиянки, то под новым национальным флагом она будет выступать уже со следующего сезона. Это косвенно подтвердил и глава Федерации лыжных гонок Белоруссии Андрей Коваленко.

Виктория Калинина входила в состав юниорской сборной России. В своей карьере она дважды выигрывала бронзовые медали в национальном юниорском первенстве, выступала на этапах Кубка Восточной Европы и турнирах под эгидой FIS, однако кандидатом на попадание в состав основной российской сборной не рассматривалась.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что исключит слабейших лыжниц из состава сборной России на следующий сезон.