Российский хоккеист рассказал о том, как реагируют на коронавирус в Белоруссии
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Хоккеист минской «Юности» Егор Мажуга рассказал о том, как реагируют на коронавирус в Белоруссии, передает Sport24.
«Все очень спокойно. Люди не паникуют. Рекомендовали не посещать массовые мероприятия. Гречку никто не скупает. Недавно разговаривал с родителями, которые живут в Омске, у них тоже все очень спокойно, ни о каком ажиотаже речи не идет», — сказал Мажуга.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов заявил о том, что не сомневается в победе над коронавирусом.