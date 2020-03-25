Умер спортивный директор «Авангарда» Евгений Радионов

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Умер спортивный директор омского «Авангарда» Евгений Радионов, сообщает официальный сайт клуба.

Ему было 48 лет.

«Он проработал в клубе шесть сезонов — и всегда выкладывался полностью, каждый день стараясь сделать «Авангард» лучше. Приносим искренние соболезнования родным и близким Евгения Анатольевича — и благодарим его за всё, что он сделал для клуба», говорится в заявлении.



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