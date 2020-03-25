Глава НОК Японии прокомментировал перенос Олимпиады

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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита прокомментировал перенос Олимпиады, которая должна была состояться летом 2020 года в Токио, сообщает Reuters.

«Я видел много неожиданных вещей. Я помню московскую Олимпиаду, сейчас это превращается в нечто похожее. Хочу пройти это испытание. Подойду к 2021 году с новыми силами», — заявил Ямасита.

Напомним, Игры перенесены на 2021 год из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.

Ранее сообщалось о том, что Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на год.