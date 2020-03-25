«ПСЖ» пожертвует €100 тысяч на борьбу с коронавирусом
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Французский «Пари Сен-Жермен» пожертвует €100 тысяч на борьбу с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что деньги пойдут на покупку еды для людей, которые находятся в самоизоляции, обучение волонтеров и на 5 тысяч внешкольных образовательных комплектов для учащихся.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.
Ранее пять игроков английского «Портсмута» заболели коронавирусом.