«ПСЖ» пожертвует €100 тысяч на борьбу с коронавирусом

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Французский «Пари Сен-Жермен» пожертвует €100 тысяч на борьбу с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что деньги пойдут на покупку еды для людей, которые находятся в самоизоляции, обучение волонтеров и на 5 тысяч внешкольных образовательных комплектов для учащихся.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 18 тысяч человек, 109 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 422 тыс.



Ранее пять игроков английского «Портсмута» заболели коронавирусом.