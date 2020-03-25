Агент Мозякина заявил, что его клиент покинет «Металлург»

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Агент действующего олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Мозякина Сергей Паремузов заявил, что его клиент покинет магнитогорский «Металлург». Об этом сообщает Бизнес Online.

По его словам, предложение уральского клуба не удовлетворило интересы самого результативного хоккеиста в истории России.

Также Перемузов заявил, что Мозякин расстроен сложившейся ситуацией и огорчен, что по-видимому ему придется перевернуть страницу в истории с «магниткой».

Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России Владислав Гавриков может заключить долгосрочный контракт со своим коллективом.