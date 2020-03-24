Русская жена Луиса Адриано заявила об угрозах ее жизни

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Супруга бразильского экс-полузащитника московского «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко заявила об угрозах ее жизни. Соотвествующий пост она выложила в истории своего Instagram.

По ее словам, ежедневно в ее социальные сети приходят десятки сообщений с пожеланиями смерти и болезни.

Также Дорожко заявила, что люди часто оскорбляют ее из-за цвета кожи Луиса Адриано, который в настоящее время защищает цвета «Палмейраса».

Напомним, что бразилец играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусной инфекцией.