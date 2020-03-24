12 стран попросили перенести Олимпиаду из-за коронавируса
Национальные олимпийские комитеты (НОК) двенадцати стран попросили перенести Олимпийские игры 2020 года на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом на своем официальном сайте сообщает Олимпийский комитет Бразилии.
В заявлении организации говорится о невозможности воплотить мечту всех атлетов из-за нависшей опасности.
Также глава НОК Бразилии Пауло Уандерли заявил, что с подобными проблемами мир уже сталкивался ранее.
Напомним, что помимо Бразилии, призывают перенести игры Канада, США, Сербия, Словения, Австралия, Хорватия, Новая Зеландия, Швейцария, Норвегия, Франция и Испания.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудит с главой Международного олимпийского комитета (МОК) вопрос о переносе Олимпийских игр 2020 года на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.