Гендиректор «Уфы» заявил о потере средств из-за коронавируса
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил о потере средств из-за приостановки чемионата России вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sportbox.
По его словам, тяжелая финансовая ситуация заставит потуже затянуть пояса многие клубы не только в России, но и в Европе.
«Нельзя забывать, что из-за коронавируса страдают все сферы жизни. Очевидно, что рекламодатели не будут выплачивать деньги во время паузы и отсутствия футбола на экранах», — сказал Газизов.
Ранее сообщалось, что форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может перейти в «Боку Хуниорс» из Буэнос-Айреса.