Чемпионат мира — 2021 по легкой атлетике может быть перенесен из-за Олимпиады

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Чемпионат мира по легкой атлетике, который запланирован на 2021 год, может быть перенесен из-за Олимпийских игр, сообщает «Спорт-Экспресс».

С таким заявлением выступила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). В организации готовы рассмотреть перенос мирового первенства по легкой атлетике в том случае, если Олимпийские игры, запланированные на 2020 год, будут сдвинуты из-за пандемии коронавируса.

«World Athletics уже обсуждала с организационным комитетом чемпионата мира ситуацию. Нас заверили, что готовы к такому развитию событий и проблем с проведением чемпионата в другие даты не возникнет», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита высказался о том, что Олимпийские игры могут перенести.