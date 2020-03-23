Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой

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Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией» поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.

«19 февраля 40 тысяч болельщиков «Аталанты» отправились в Милан, чтобы посмотреть игру своей команды против «Валенсии». Они заполнили автобусы, поезда, некоторые ехали на машинах. Они стали биологической бомбой. А через месяц у нас случилась эта трагедия», — сказал Ди Марко.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.

Ранее хавбек итальянской «Аталанты» Робин Госенс высказался на тему коронавируса.