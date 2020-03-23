Футболист «Урала»: коронавирус очень распиарен

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Игрок екатеринбургского «Урала» Николай Золотов заявил о том, что не следит за новостями о коронавирусе, передает «Прессбол».

«Люди очень серьезно относятся к болезни. Ничего сверхъестественного в коронавирусе нет, бывали вирусы и посерьезнее. Я не пляшу с бубном, чтобы защитить себя, а следую рекомендациям клубного доктора», — заявил Золотов.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.



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