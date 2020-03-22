Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса

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Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Одной из причин такого решения стало то, что зал в Сан-Хосе, где тренировался боец, был закрыт из-за пандемии коронавируса.

«В США никого, все в России», — заявил Магомедов.

Ранее сообщалось, что Дос Сантос поделился ожиданиями от боя Хабиба против Фергюсона.