Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса
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Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Одной из причин такого решения стало то, что зал в Сан-Хосе, где тренировался боец, был закрыт из-за пандемии коронавируса.
«В США никого, все в России», — заявил Магомедов.
Ранее сообщалось, что Дос Сантос поделился ожиданиями от боя Хабиба против Фергюсона.