Президент «Брешии»: в этом сезоне нельзя играть в футбол

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Президент итальянской «Брешии» Массимо Челлино прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии, передает Corriere dello Sport.

«В этом сезоне нельзя играть в футбол. Я уже не верю в чудеса. Это чума. Вот наша реальность», — заявил Челлино.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.



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