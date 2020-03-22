Президент «Брешии»: в этом сезоне нельзя играть в футбол
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Президент итальянской «Брешии» Массимо Челлино прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии, передает Corriere dello Sport.
«В этом сезоне нельзя играть в футбол. Я уже не верю в чудеса. Это чума. Вот наша реальность», — заявил Челлино.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тысяч человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.
Ранее нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный призвал бережнее относиться к своему здоровью.