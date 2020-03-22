Экс-вратарь сборной СССР рассказал о жестком карантинном режиме в Израиле

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Бывший голкипер сборной Советского Союза Александр Уваров рассказал о жестком карантинном режиме в Израиле. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в Израиле объявлен тотальный карантин.

«С 20 марта запрещено выходить из дома. Разрешается только покупать в магазинах продукты и лекарства. Закрыты все рестораны и кафе, временно продолжает свою работу лишь аэропорт, но он преимущественно обслуживает чартеры», — сказал Уваров.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный призвал бережнее относиться к своему здоровью из-за угрозы, связанной с распространением коронавирусной инфекции.