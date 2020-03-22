В «Уфе» прокомментировали решение о временной приостановке РПЛ

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал решение о временной приостановке Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, никаких неожиданностей в том, что чемпионат страны взял паузу до 10 апреля, нет.

«Пауза до середины апреля — оптимальное решение. Оно назревало, и мы с удовольствием приняли его. Даже обсуждений никаких не потребовалось», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поддержал Италию в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.