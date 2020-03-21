Фазель прокомментировал отмену ЧМ по хоккею

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение отменить чемпионат мира, передает официальный сайт организации.

«Мы должны оставить спорт в стороне. Нужно сражаться с коронавирусом. Надо это принять. Государственные органы многих стран и вся хоккейная семья борется с инфекцией», — заявил Фазель.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 11 тыс. человек, 93 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 280 тыс.



Ранее сообщалось о том, что чемпионат мира по хоккею отменен.