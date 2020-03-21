Хавбек ЦСКА оправдал массовую закупку продуктов на время карантина

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев оправдал массовую закупку продуктов на время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, никто не может предсказать ситуацию в дальнейшем, поэтому все стараются обезопасить себя.

«Я купил достаточное количество непортящихся товаров: гречки, макарон, риса. Я не считаю, что в данный момент кто-либо паникует. Просто все пытаются перестраховаться и берут то, что долгое время не будет портиться», — сказал Кучаев.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи об уходе главного тренера Юрия Семина по окончании нынешнего сезона.