Россиянин Шварцман выступит за «Феррари» в виртуальной гонке «Формулы-1»

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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман примет участие в виртуальной гонке «Формула-1» за «Феррари», передает ТАСС.

Заезд пройдет 22 марта на трассе в Бахрейне.

«Приглашение принять участие в виртуальной гонке «Формулы-1» я получил от Феррари. У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать, признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов», — приводит слова Шварцмана SMP Racing.

Первые четыре этапа «Формулы-1» в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. 19 марта стало известно, что Гран-при Монако не состоится в 2020 году.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более десяти тысяч человек, 86 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 245 тыс.

Ранее сообщалось, что все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне.