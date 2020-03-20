Неймар поблагодарил тех, кто борется с пандемией коронавируса
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Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар поблагодарил всех, кто борется с пандемией коронавируса, сообщает Sport24.
В своем Instagram футболист выложил видеозапись, на которой аплодирует стоя. Стоит отметить, что сам игрок на время пандемии переехал из Франции в Бразилию.
«Аплодисменты всем работникам здравоохранения, спасибо за то, что рискуете своей жизнью», — подписал форвард видео.
Ранее сообщалось, что капитан «ПСЖ» объяснил переезд в Бразилию из-за коронавируса.