Фазель: мы не приняли решение по хоккейному ЧМ

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что решение по проведению чемпионата мира пока не принято, передает РИА «Новости».

«Мы следим за информацией по коронавирусу в Швейцарии. Сейчас в стране чрезвычайная ситуация. Мы находимся в диалоге с властями. Ситуация очень плохая, но мы не приняли решение об отмене первенства», — заявил Фазель.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.

Ранее сообщалось о том, что чемпионат мира по хоккею не будет перенесен.