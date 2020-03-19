Рибери пожертвовал €50 тысяч итальянским больницам
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Игрок итальянской «Фиорентины» Франк Рибери пожертвовал €50 тысяч итальянским больницам, сообщает L'Équipe.
Кампания получила название «Сила и сердце — вместе за важной победой». Ее цель — собрать €500 тысяч.
В текущем сезоне француз провел 11 матчей, забив два мяча.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.
Ранее сообщалось о том, что власти Токио не планируют переносить Олимпиаду из-за коронавируса.