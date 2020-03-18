Тренер Макгрегора назвал дату возвращения Конора

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Специалист Оуэн Родди, работающий с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, рассказал, когда ирландец проведет следующий бой.

Также наставник Печально Известного назвал приоритетного оппонента для подопечного.

«Поединок 11 июля вернет UFC к жизни. Оппонентом Конора может быть кто угодно. Но, может быть, Джастин Гэтжи? Очень много разговоров вокруг этого парня. Он потрясающий спортсмен, и я был бы рад увидеть его в бою с Конором», – цитирует Родди ESPN.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне.

Ранее промоутер прокомментировал возможную отмену боя Поветкин — Уайт.