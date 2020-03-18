Оби Микел покинул «Трабзонспор» из-за отказа выходить на поле

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Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел покинул стан турецкого «Трабзонспора» из-за отказа выходить на поле, который сопряжен с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба действующих лидеров чемпионата страны.

На прошлой неделе футболист сделал громкое заявление, призвав местных властей прекратить проведение национального первенства в высшем дивизионе.

Напомним, что в текущем сезоне турецкой Суперлиги Оби Микел провел 19 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп высказался о приостановке сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).