Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
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Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик во время интервью попросил произносить его имя по-русски.
«Мое имя – Александр. Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр», — заявил Усик в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.
23 мая украинский боксер должен провести поединок против британского тяжеловеса Дерека Чисоры. Изначально бой был запланирован на март, но организаторы были вынуждены его перенести из-за повреждения украинца, которое он получил во время тренировочного процесса.
Ранее представитель Великобритании поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против Усика.