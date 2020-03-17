Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Великобритании отменен
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Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Великобритании отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба Федерации гимнастики Великобритании (British Gymnastics).
Турнир должен был состояться 28 марта в британском Бирмингеме. Стоит отметить, что Федерация приняла решение отменить все турниры до 30 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что тренер «Фламенго» сдал положительный тест на коронавирус.