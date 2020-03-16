Минспорта рекомендовало ограничить в России проведение соревнований

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Министерство спорта рекомендовало ограничить проведение в России спортивных соревнований всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпиаде, из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».

В документе ведомства отмечается, что ограничение вводится с 16 марта до особого распоряжения.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В России зафиксированы 93 случая заражения.

Ранее сообщалось, что Минспорта вводит запрет на проведение в России международных соревнований.