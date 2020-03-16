УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не возобновятся

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признает чемпионами лиг действующих лидеров, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает AS.

По информации издания, 17 марта организация обсудит с вопросы, связанные с приостановкой чемпионатов из-за заболевания. Отмечается, что места в Лиге чемпионов и Лиге Европы получат команды, которые занимают еврокубковые места в турнирных таблицах своих первенств.

На усмотрение национальных чемпионатов останется вопрос перехода команд между дивизионами.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В России зафиксированы 93 случая заражения.

Ранее сообщалось, что Минспорта вводит запрет на проведение в России международных соревнований.