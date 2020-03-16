Фазель: трудно представить, что ЧМ по хоккею состоится
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что Россия предлагала провести чемпионат мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии, в Сочи.
«Да, русские предлагали вариант с переносом мирового первенства в Сочи. Ситуация с коронавирусом в России не лучше, чем в Швейцарии. Россияне не говорят точных данных. Трудно представить, что турнир состоится», — заявил Фазель.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 6 тысяч человек, 77 тысяч выздоровели.
Ранее сообщалось о том, что юниорский чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса