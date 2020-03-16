Наставник «Салавата Юлаева»: нужно приостановить сезон

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Наставник уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил о том, что Кубок Гагарина нужно приостановить, сообщает «Горобзор».

«Очень сложно думать о хоккее. Все говорят только о вирусе. Сложно переключаться на игру. Считаю, что сезон надо приостановить», — сказал Цулыгин.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 6 тысяч человек, 77 тысяч выздоровели.



Ранее казахстанский «Барыс» официально снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.