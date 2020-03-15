Федерация футбола Италии попросит УЕФА перенести Евро из-за коронавируса

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Федерация футбола Италии хочет призвать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат континента 2020 года из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Как заявил глава организации Габриэле Гравин, в стране надеются завершить первенство Италии до 30 июня.

«Также нам понадобится включить в календарь игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Окончательный срок — это 30 июня, далее нам надо будет думать о возможности превышения этого дедлайна. Мы выступим с предложением к УЕФА о переносе Евро», — цитирует Гравина AP.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.

Ранее «Пари Сен-Жермен» принял решение прекратить тренировки команды из-за угрозы распространения коронавируса.