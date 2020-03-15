Кокорин призвал приостановить чемпионат России из-за коронавируса
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин призвал приостановить розыгрыш чемпионата России из-за коронавируса.
«На мой взгляд, в чемпионате надо сделать паузу. Во всем мире такая практика. Смысл нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом вернуться и доиграть при полных трибунах», — заявил Кокорин в эфире официального канала Российской премьер-лиги (РПЛ) в Youtube.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. В России зафиксированы 59 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что одноклубник российского полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева Эсекьель Гарай заразился коронавирусом.