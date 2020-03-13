Гол Глушакова не спас «Ахмат» от поражения в матче с «Динамо»

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Московское «Динамо» переиграло грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Константин Рауш, Максимилиан Филипп и Дмитрий Скопинцев. У хозяев мячи забили Одисе Роши и Денис Глушаков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 22-х туров «Динамо» (30 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующей встрече бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром».

«Ахмат» (20) располагается на последней, 16-й, строчке. В 23-м туре клуб в Самаре сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее «Ахмат» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Москва) — 2:3

Голы: 1:0 — Роши, 10; 1:1 — Рауш, 26; 1:2 — Филипп, 50' (пенальти); 1:3 — Скопинцев, 86; 2:3 — Глушаков, 89.