Представлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы

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Официальный аккаунт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter представил номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы.

Борьба развернулась между четырьмя футболистами: форвардом «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, игроком донецкого «Шахтера» Маркосом Антонио, полузащитником швейцарского «Базеля» Самуэлем Кампом и Чарлезом Арангисом из леверкузенского «Байера».

Напомним, что действующим обладателем трофея является лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что матч 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном» перенесен из-за обнаруженного коронавируса у главного тренера «канониров» Микела Артеты.