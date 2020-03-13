Представлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
Официальный аккаунт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter представил номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы.
Борьба развернулась между четырьмя футболистами: форвардом «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, игроком донецкого «Шахтера» Маркосом Антонио, полузащитником швейцарского «Базеля» Самуэлем Кампом и Чарлезом Арангисом из леверкузенского «Байера».
Напомним, что действующим обладателем трофея является лондонский «Челси».
Ранее сообщалось, что матч 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном» перенесен из-за обнаруженного коронавируса у главного тренера «канониров» Микела Артеты.
Кто станет Игроком недели в #ЛигаЕвропы? ��— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 12, 2020
⭐ Самуэле Кампо
⭐ Одион Игало
⭐ Чарльз Арангис
⭐ Маркос Антонио
Голосуй �� https://t.co/qYxCNb8Gue@FCShakhtar @hankookreifen pic.twitter.com/d252kyODN3