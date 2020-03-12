17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.

На встречу приглашены представители 55 ассоциаций, которые входят в организацию.

Сообщается, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Также в УЕФА примут решение по Евро-2020. Напомним, что турнир должен начаться в июне.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. В России выявлены 28 случаев заражения.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.