«Макларен» снялся с ГП Австралии из-за заболевшего коронавирусом сотрудника

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Команда «Формулы-1» «Макларен» приняла решение сняться с Гран-при Австралии после того, как один ее сотрудников сдал положительный тест на коронавируса.

«Сотрудник самоизолировался, как только почувствовал симптомы заболевания, и теперь за ним следят местные медицинские службы», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

В «Макларене» отметили, что решение принято в интересах заботы о здоровье участников и болельщиков «Формулы-1».

Симптомы заболевания также были обнаружены у четырех сотрудников «Хааса». В настоящее время результаты их тестов неизвестны.

Гран-при Австралии «Формулы-1» должен пройти с 13 по 15 марта в Мельбурне.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи.

Ранее сообщалось, что первый этап «Формулы-1» могут отменить из-за коронавируса.