Мейвезер назвал Хабиба своим следующим соперником

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что проведет свой следующий бой против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Если я могу развлечь мир и повеселиться сам, заработав при этом $600 млн, то почему бы и не подраться с Нурмагомедовым и Конором Макгрегором? Я буду драться с Хабибом в моем следующем поединке», — цитирует боксера Boxingnews 24.

В августе 2017 года Мейвезер нокаутировал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Макгрегора.

Ранее американский боксер ответил на вызов Нурмагомедова.