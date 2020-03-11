Тренер Большунова обвинил сборную Норвегии в неуважении

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Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко высказался о решении Федерации лыжного спорта Норвегии (NSF) не участвовать в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в Канаде и США.

«Мы не таким образом хотели бы взять Кубок мира! То, что норвежцы не приедут, это проявление неуважения к другим странам. И большой удар по таблице FIS Международной федерации лыжного спорта», — цитирует Бородавко The Daily Skier.

10 марта стало известно, что сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, занимающий в общем зачете второе место Йоханнес Хесфлот Клебо не сможет догнать Большунова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать.