Фигуристов из стран с карантином могут не допустить до чемпионата мира

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Министерство здравоохранения Квебека рекомендовало не допускать до участия в чемпионате мира по фигурному катанию спортсменов из стран, в которых введен карантин из-за коронавируса, передает ТАСС.

По информации журналиста NBC Sport Ника Заккарди, представители ведомства провели встречу с членами Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти с 18 по 22 марта в Монреале.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.

Ранее сообщалось, что фигуристы выступят на шоу дважды за день из-за указа мэра Москвы Сергея Собянина.