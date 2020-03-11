Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении сборной Норвегии сняться с североамериканских этапов Кубка мира.

10 марта стало известно, что сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, занимающий в общем зачете второе место Йоханнес Хесфлот Клебо не сможет догнать россиянина Александра Большунова.

«Что касается того, что сборная Норвегии отказались от поездки в США, то это их проблемы! Не знаю, чего они там боятся. Мое мнение, они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус», — цитирует Вяльбе Sport24.

Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.