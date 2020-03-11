Матч сборной России в Молдавии пройдет без зрителей из-за коронавируса
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Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правительстве Молдавии.
Встреча запланирована на 31 марта в Кишиневе. Ранее Молдавская федерация футбола приостановила продажу билетов на игру. Также в стране введен запрет на массовые мероприятия.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на возможную отмену матча Молдавия — Россия.