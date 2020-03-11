В Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев прокомментировал досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира в лыжных гонках.
«Большунов — наш выдающийся лыжник. Его успех подарил нам победы, которых в российском спорте не было давно. Его успех ценен еще и тем, что победил он наших извечных соперников – норвежцев, которые, как мы знаем, имеют разрешение на использование ряда препаратов.
То есть наш лыжник изначально был в проигрышной позиции, и тем не менее победил за явным преимуществом», — приводит слова Свищева пресс-служба депутата.
Политик также поблагодарил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
10 марта стало известно, что сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, занимающий в общем зачете второе место Йоханнес Хесфлот Клебо не сможет догнать Большунова.
Ранее норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о противостоянии с Большуновым.