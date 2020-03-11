«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублю и передаче Малкина

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» дубль и результативную передачу на свой счет записал нападающий Евгений Малкин. Одну из шайб «Дэвилз» забросил еще один российский форвард Евгений Гусев, для которого этот гол стал 13-м в сезоне.

Ранее сообщалось, что НХЛ может отменить оставшиеся матчи регулярки из-за коронавируса.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

0:1 — Родригес (Макканн) – 08:29

1:1 — Гусев (Заха, Суббэн) – 12:46

1:2 — Шульц (Малкин, Раст) – 24:15

1:3 — Малкин (Летанг) – 47:11

2:3 — Вуд (Хишир) – 50:24

2:4 — Малкин – 53:18

2:5 — Летанг – 58:45