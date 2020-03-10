В РФС отреагировали на возможную отмену матча Молдавия — Россия
В Российском футбольном союзе (РФС) высказались об отмене массовых мероприятий в Молдавии из-за коронавируса.
31 марта в Кишиневе должен пройти товарищеский футбольный матч между сборными Молдавии и России.
«Молдавская федерация футбола не сообщала РФС об изменении планов по проведению матча», — приводит слова представителя пресс-службы РФС Sport24.
Продажа билетов на игру была приостановлена до следующей недели.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. В Молдавии подтвержден один случай заражения.
Ранее сообщалось, что в Молдавии отменены массовые мероприятия из-за коронавируса.